三地推2.5天周末假刺激旅遊

鼓勵落實帶薪休假

中新社報道，江西省19日率先提出2.5天彈性作息，並要求各單位積極引導幹部職工周末外出休閒度假。甘肅省隴南市隨後亦出台鼓勵休假消費措施，要求每周五下午除值班人員外，可鼓勵其餘職工休假旅遊。浙江省周二（24日）印發意見，提到鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、社會團體、企業單位落實帶薪休假制度。

江西省文化和旅遊廳相關負責人指出，由於建議措施只限於今年第二季度，預計惠及群體主要是政府機關。負責人強調彈性作息實際上是「調休」，不是要縮短每周法定工作時間，周五下午的工作時間要安排到其他工作日中。

報道指，過往也有鼓勵彈性假期的做法。2015年國務院出台意見，鼓勵有條件的地方優化夏季作息安排，為職工周五下午與周末結合外出休閒度假創造條件。近幾年，河北、遼寧、安徽、陜西、貴州、福建、廣東、江蘇等10多個省份都提出了鼓勵休假2.5天的意見。亦有評論指出，意見不具有強制性，是否能實施並推廣存在難度。

（抗疫新階段）