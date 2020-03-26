武漢疫情降至中風險 解封日火車票多地售罄 往京港未開售

實名乘車掃碼 市民需證健康

湖北省市縣疫情風險等級評估昨日（25日）再次更新。據中新社報道，經湖北省疾控中心組織專家評估，截至3月24日，湖北省低風險市縣75個，武漢首次被列入中風險，全省無高風險市縣。昨日起，武漢市內的117條巴士路線開始營運。武漢交通運輸局局長徐斌說，市民要實名乘車和戴口罩，上落車要掃描二維碼，證明健康正常，為保障民眾安全和健康，呼籲65歲以上長者和非必要人士，暫時不要乘搭公共交通工具。

湖北省交通運輸廳副廳長王本舉亦表示，除武漢外，滯留湖北者可憑健康碼的「綠碼」，通過自駕、包車、乘坐公共交通工具等方式，返回除北京市以外的地區。到下月8日起，武漢市恢復對外交通，離開武漢人士憑「綠碼」可以有序流動。

昨日上午，湖北境內多個市州以及4月8日武漢出發全國各地的火車票陸續開售。截至昨晚11時，本報在網上售票平台查詢，武漢4月8日前往廣州、上海、杭州、南京等地的火車票均已售罄，前往重慶、長沙、西安等地僅剩數張。按此前國家鐵路集團要求，鐵路實行分散售票，不賣無座票，隔座售票，將客座率控制在50%左右。不過，前往北京、香港的車票仍未開售。

4月8日恢復機場航班 除國際及北京

湖北省交通運輸廳同時宣布，武漢市將從4月8日起恢復武漢機場除國際和北京以外的商業客運航班。交通運輸廳稱，正商請國家民航局盡快恢復武漢以外其他市州的機場航班，同樣不含國際和北京往返航班，同時恢復國際航空在內的貨運航班正常運行。

武漢市以外的湖北省地區，離開湖北通道的管控昨日零時起解除，湖北連接湖南、河南、陝西、江西、重慶的通道一一解封。

（抗疫新階段）