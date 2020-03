《環時》引用宣傳「意先爆疫」 意專家斥誤導：病毒是中國的

稱在已知中國爆疫前 病毒現意國

在《Il Foglio》24日頭版報道「病毒宣傳」中,雷穆齊回應稱,《環時》對他的說法的引用,是「對內和對外宣傳,而作出完全誤導的說法和影射。」他表示收到很多中國記者向他查證,詢問病毒的源頭是否在意大利。「毫無疑問,這病毒是中國的。這次(事件)是大學會拿來教授的教科書例子,顯示出科學資料可以如何因為宣傳理由而被操弄。」

美國全國公共廣播電台(NPR)19日發布對雷穆齊的採訪,談及意大利疫情時,雷穆齊表示,有當地醫生想起在去年「12月甚至11月」就見過「十分奇怪、嚴重」的肺炎,且主要發生在老人身上。雷穆齊說,「這說明,在我們知道病毒在中國爆發之前(before we were aware of this outbreak occurring in China),病毒起碼已在倫巴第大區傳播了。」

《環球時報》21日即發表題為「意大利知名專家:中國疫情暴發前,病毒或已在意大利傳播了」的報道,經網絡水軍瘋傳。儘管文中貼出雷穆齊原話,但仍引部分民眾誤認為出現病毒源於意大利的新證據。

內地「界面新聞」其後用電郵採訪雷穆齊求證,雷穆齊表示,他認為肺炎「是經由某些途徑從中國傳播過去的」,並引述科學研究稱,「患者在12月甚至更早的時候可能就已經在中國境內和境外旅行了」。

