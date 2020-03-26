與多國領袖通話 習今開G20視像會 外交部：體現抗疫合作的大國擔當

中新社報道，中國外交部副部長馬朝旭昨天公布有關習近平出席G20峰會的消息。這也是疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。馬朝旭表示，當前，新冠肺炎疫情在全球多點暴發蔓延，產生嚴重政治、經濟、社會影響。國際社會迫切希望加強合作，抗擊疫情。G20為此專門舉行峰會，「就應對疫情蔓延、穩定世界經濟進行溝通協調，具有重要意義。」

他強調，中國疫情防控在習近平「親自指揮、親自部署」下取得顯著成效，得到國際社會高度讚譽。「習主席出席特別峰會，體現了中國同國際社會攜手抗擊疫情的堅定決心，體現了中國推動開展抗擊疫情國際合作的大國擔當，體現了中國支持G20加強協調合作、穩定世界經濟的積極態度。」中方期待G20成員透過這次峰會加強團結、合作與協調。

官媒報與多國領袖通話 未提特朗普

中美近期在疫情等議題上交鋒不斷，G20峰會上兩國領導人的發言將備受關注。自3月中旬新冠肺炎蔓延全球以來，習近平先後與歐盟、意大利、伊朗、韓國、西班牙等G20成員的領導人通電話表達慰問。據官媒發布，習近平在24日至25日更是罕有地打了9個通話，分別與英國首相約翰遜、法國總統馬克龍、巴西總統博索納羅以及德國總理默克爾等人通電話。但未有提及特朗普。

特朗普22日在白宮記者會上聲稱曾與習近平通電話討論疫情，說他同情中國的遭遇，但對中國無及早將疫情通報美方「有點失望」。

據中國官方公開的報道，習近平上一次是在2月7日應約同美國總統特朗普通電話。當日習近平表示，他讚賞總統先生多次積極評價中方防控工作，感謝美國社會各界提供物資捐助，並說中美就疫情防控保持着溝通。特朗普則稱，美國全力支持中國抗疫，願派遣專家前往中國，並以其他各種方式向中方提供援助，又稱讚「中方在極短時間內就建成專門的收治醫院，令人印象深刻，這充分展示了中方出色的組織和應對能力」。

此外，中國外長王毅24日也分別與G20成員國印度外長蘇杰生、印尼外長蕾特諾通電話，表達願與印度、印尼共同推動二十國集團加強團結協作，共同維護全球和地區的公共衛生安全。

明報記者

（抗疫新階段）

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