政府援助連鎖餐館 小食店主失望盼幫扶

據《新京報》報道，北京商務局的通知明確，有關的補貼主要是針對在去年1月1日後新建的連鎖餐廳等企業，將給予裝修、硬體設備購置、房屋租金等費用支持，其中食肆網點補助金額最高不超過50萬元（人民幣，下同），便利店、髮廊、快遞分揀中心網點補助金額最高不超過30萬元等。另外對新建連鎖直營餐廳，建設提升中央廚房（主食加工配送中心）的項目，以及在今年1月1日以後建設的「深夜食堂」（消夜食肆）等項目，給予工程建設費用和硬體設備購置費用補助，每個新建連鎖直營餐廳最高補貼40萬元，每個中央廚房最高補貼300萬元。

商務局通知補貼租金七成

有要求匿名的小食肆老闆表示，自己從開始就十分關注疫情可能對行業的影響。他也十分關注官方對於行業的支持政策。「之前聽說政府要業主給商戶減租。但是到現在我還沒有接到業主明確的答覆，一直都在說等消息。」而對於政府早前出台的措施，他表示十分失望，因為相關政策對食肆開業時間有明確的要求。他表示，疫情所帶來的影響是全行業的和全社會的，也希望政府方面對並未涵蓋在上述政策幫扶對象中的餐廳，跟進一些對等的幫扶政策。

（抗疫新階段）