疫情重挫餐飲業 餐廳覓人分租減開支 京食肆人客大跌九成

明報記者

位於西單購物中心商圈的「甲乙餅」店，中午吃飯時間僅有一名購物中心保安員在堂食。間中或有外賣小哥匆匆走來取走打包好的外賣。店員在唯一的食客離開後，立即清理枱面並用酒精噴灑消毒。隨後進門的客人則被安排在距離剛剛收拾好的桌面隔約1米的座位。

店員表示，疫情前每到飯點店內都座無虛席，甚至需要拼台才能勉強容納下食客。但疫情導致店內一天堂食只有十幾名客人，「如果不是有外賣，生意會更慘。」

位於牛街的一家清真牛肉麵店，在數日前始被允許堂食，但在記者採訪當日，整間舖過千呎的店面，僅有3、4個客人。該店負責人張先生表示，疫情確實對店內的生意影響頗大，他指著店內表示，「在疫情前從來都是座無虛席。」

防疫規定令堂食減 靠外賣幫補

政府的硬性堂食規定和食客對疫病的擔憂，使得諸多小食店內上座率低迷。雖然外賣多少可彌補一些損失，但由於疫情期間，外賣人員不得進小區，需客人親自到小區門口領取，這使得小食店仍會損失部分訂單。原本就利潤頗低的小食店，不得不想盡辦法節省開支。

「魏家涼皮」通州店為節省電費開支，關閉了二樓就餐區。更有一些食店在晚上7點後就關門打烊，並在門前擺放了招合租的招牌。

不供餐巾 轉用即棄餐具

「陝西食族」的店員向本報表示，鑒於疫情，食客人數下降了至少五成，「應該是北京還有很多人沒能回來復工導致的。」但疫情對生意造成很大的影響，使得他們盡可能地減少開支成本。原本店內還能免費提供餐巾紙，如今已不會主動提供。再者因為疫情導致碗具清潔公司回收清潔成本的增加，即便堂食客也會被要求使用一次性餐具。「聽說我們店老闆也想找一個合作夥伴，將早餐時段分租出去，但是這麼長時間到現在都沒有消息呢。」

青海馬老闆原本在北京經營一家拉麵店，這店是他與妻子和父母一起經營的。但疫情爆發後，他與家人仍滯留在老家未歸。「我有一些同鄉已經回到北京，隔離了十幾天不說，現在打開店舖做生意，能有一成食客上門就不錯了。他們都在靠外賣硬撐着。」接到記者電話詢問時，他稱需再等疫情穩定一些才會考慮回到北京。

（抗疫新階段）