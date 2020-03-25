除武漢外 湖北省今解封

通告指，經中央批准，從3月25日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。武漢市繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施。從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

對於湖北省內外出務工人員，持有「綠碼」並經核酸檢測合格後，將採取「點對點、一站式」的辦法集中精準輸送，確保安全有序返崗。外省到湖北和武漢的人員，則憑外省健康碼或湖北健康碼「綠碼」，可在全省範圍內安全有序流動，不需另行提供健康證明等其他手續。

通告還要求，各地要進一步強化屬地責任，毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，嚴防人員流動和聚集增加帶來疫情反彈風險，妥善應對輸入性風險，並力爭全省經濟社會發展早日全面步入正常軌道。

孝感市內交通復運 3機場復航

據湖北孝感市防控指揮部通告，自昨日起，取消孝感城區私家車「單雙號」限行管控措施，恢復正常通行。3月14日，孝感城區出行管控措施由禁行調整為私家車「單雙號」通行。目前市內城市巴士線路、的士、網約車也已恢復運營。

央視新聞引述湖北機場集團消息，湖北襄陽機場、恩施機場、神農架機場等三個機場今日正式復航。中國鐵路武漢局集團公司亦發通告，今日起恢復湖北省境內除武漢市外的到達和出發業務。3月28日起，火車可抵武漢市，只可落不可上；到4月8日起，全面恢復正常上落客。

不過，湖北省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學。防控指揮部表示，具體開學時間根據疫情防控情况，經科學評估後確定。

（抗疫新階段）