確診病例突倍增 京浙滬魯升防控 京輸入最多 今入境須隔離檢測

京累計輸入142宗

中新社報道，截至24日中午12時，北京累計報告境外輸入確診病例142宗，成內地境外輸入病例最多的城市，病例來源國數量達到16個。北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組23日決定，從今（25）日零時起，所有從北京口岸入境人員，不論其目的地為北京或在北京中轉往其他地方，以及14日內從其他口岸入境進京人員，全部就地集中隔離觀察，全部做核酸檢測。隔離觀察費用自理。

另外，嚴格入境航班管理，加強與周邊12個分流機場的銜接，做好前端篩查、衛生檢疫等工作，落實所有國際航班機組和空乘人員封閉式管理，納入北京市防控體系。要對所有境外進京人員開展全面排查，評估居家觀察執行情况。為防控境外輸入疫情，北京不斷升級入境管控，此前已先後採取對所有入境人士集中或居家隔離觀察14天，分流進京國際航班至周邊機場等措施。

浙江所有入境者 須隔離醫學觀察

新華網報道，浙江23日也宣布升級管控，要求所有境外來浙人員實行集中隔離醫學觀察。此前，浙江的集中隔離措施僅面向疫情嚴重國家入境人士，浙江省防控工作領導小組辦公室相關負責人說，目前對疫情嚴重國家的界定存在較大不確定性，不少來自疫情嚴重國家的人員通過繞道低風險國家或地區入境，而且數量日益增多，「事實上，我省的境外輸入病例中，多宗是由第三國入境的」。截至23日，浙江累計報告新增境外輸入病例23宗。

上海虹橋機場今起停運 航班轉浦東機場

據「上海發布」消息，上海決定自25日零時起，虹橋機場暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務，而將這些航班全部轉至浦東機場運營，保留虹橋機場國際、港澳台航班備降功能。目前上海已對所有入境航班實行100%登機檢疫，對所有入境人員進行核酸檢測，所有在抵滬前14天內有重點國家旅居史的入境人員須隔離14天。

針對上海、廣東等主要入境口岸，山東新增工作專班，分赴上海虹橋、浦東兩個機場，以及廣州、深圳、珠海、揭陽四地口岸，承接從這些口岸入境、目的地為山東的人員的管理、轉運等任務。工作專班在口岸設立工作站，安排人員24小時輪班值守。除此之外，山東還在北京以及其他有國際航班到達的省份的27個主要機場口岸設立工作專班。山東目前亦對所有入境人員一律實施14天隔離。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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