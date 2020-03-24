武漢患者被拒醫 省衛健委：復陽不計新例

湖北和武漢的新冠肺炎疫情近日持續緩和，官方通報已連續多日沒有出現新增確診個案，專門收治輕症患者的10多間方艙醫院因患者減少已全部關閉。各省派出的援鄂醫療隊也自3月17日開始分批撤離。

疾控中心專家：無症狀患者每天十數宗

不過近日武漢出現多宗「復陽」患者，《湖北日報》報道，3月22日，省衛健委副主任涂遠超就部分新冠肺炎患者出院後，復診發現核酸檢測「復陽」的問題表示，「復陽」患者在首次確診時，已納入確診病例上報，因此復診時不再作為新增確診病例重複上報。

雖然「復陽」患者復診時不再作為新增確診病例上報，但卻客觀存在。據財新網引述中國疾控中心有關專家透露，現在每天還能檢出幾宗到10幾宗無症狀但呈陽性者，還不能判斷武漢的病毒傳播是否徹底被阻斷。知情人表示，疾控部門隊伍暫緩撤退，是國家層面對武漢、湖北情况暫時不放心，讓防疫隊停留幾日，保持戒備。

援鄂隊伍緩撤 消息：中央不放心

湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部20日下發通知，稱為進一步做好省新冠肺炎疫情防控工作，結合省疫情實際，請各地疫情防控指揮部協調國家及各省援鄂疾控工作隊伍暫緩離鄂，按原計劃承擔相關工作業務。離鄂時間由中央指導組防控組確定後另行通知。

港台昨日報道，有武漢民眾表示，家人在方艙醫院出院後復發，但無醫院願意接收，致電市衛健委和疫情防控指揮部求助，但對方只叫他們等消息。亦有武漢的義工組織成員說，送家人到非定點醫院時，親眼目擊有確診患者被拒收情况，又引述醫院醫護指，每日都有無症狀的確診患者求醫。

（抗疫新階段）