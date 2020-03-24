今起入境深圳 均需核酸採樣

深圳新聞網報道，深圳市口岸辦針對經深圳口岸抵深人員實施的健康管理具體措施包括，3月24日零時起，從深圳口岸來深所有人員均需做核酸檢測採樣；所有經深圳口岸來深人員，均需如實向口岸所在海關提交健康申明卡，並通過「i深圳」、「粵康碼」等APP自主申報健康狀態，配合口岸衛生檢疫部門做好流行病學調查。

外國人虛報信息 將拒入境

另據央視新聞報道，國家移民管理局昨日宣布，對於不符合入境條件、不如實回答邊檢機關檢查人員詢問，不如實填報信息、不履行規定手續的外國人，邊檢機關將不允許其入境。

近期，新冠肺炎疫情在全球各地呈擴散態勢，在內地疫情日趨穩定的情况下，各地對防範疫情輸入更加關注。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤在新聞發布會上表示，國家移民管理局充分發揮移民管理的職能作用，以移民管理相關的數據庫作為支撐，主動與相關的部門加強大數據共享應用和協同配合，且強化境外人員入境前的通報預警，入境時的查驗管控，以及入境後協助社區防控工作，及時有效的防範對境外疫情輸入的風險。

（抗疫新階段）