外貿晴雨表 廣交會不會如期舉行 廣東省商務廳：未來按疫情評估提建議

受疫情影響，今年第127屆廣交會或將延期、取消的消息多次在網絡傳播。今年3月10日，國務院常務會議還提到，要做好籌辦春季廣交會的準備工作，大力促進對外貿易合作。隨後在3月12日，據《廣州日報》報道，廣交會各方都在按原計劃推進籌備工作。

中國對外貿易中心相關負責人透露，本屆廣交會防控防疫方案，會按照國家防控防疫的最高標準來做。有參展商表示，考慮在談判桌中「放隔膜」，以維護健康。

未述會否影響秋季交易會

不過隨着境外疫情肆虐，到昨日官方終於改口。中新社報道，馬樺在廣東省政府新聞辦舉行的發布會上稱，考慮目前全球疫情發展態勢，特別是境外疫情輸入風險較高，第127屆春季廣交會確定不會在4月15日如期舉辦。馬樺表示，接下來廣東會綜合評估疫情形勢，向國家有關部門提出建議。馬樺在會上並未說明是否會影響今年10月的秋季交易會舉行。

廣交會是中國對外貿易和對外開放的重要平台，被稱為中國外貿「晴雨表」。廣交會創立於1957年春季，原名「中國出口商品交易會」，2007年起更名為「中國進出口商品交易會」。每年春秋兩季在廣州舉辦，由商務部和廣東省政府聯合主辦，是中國目前歷史最長、規模最大、商品種類最全、到會採購商最多且分佈國別地區最廣的綜合國際貿易盛會。廣交會歷史上的出口成交額，最高一度佔據中國出口半壁江山。

內地增39宗確診 全境外輸入

據廣東省衛健委通報，自3月6日以來，該省無新增本土病例，目前境外輸入病例已成為廣東省新增病例的主體。另據國家衛健委網站消息，3月22日，中國內地報告新增新冠肺炎確診病例39宗，全屬是境外輸入。

除了廣交會，受新冠肺炎疫情影響，今年內地因疫情而必須延期的大型會議和活動，還包括全國兩會、博鰲亞洲論壇及全國高等教育自學考試等活動。

（綜合報道）

（抗疫新階段）