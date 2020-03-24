發改委：國企未來兩年增聘畢業生

補貼中小微企薪金

人民網報道，高杲在國務院聯防聯控機制發布會上說，疫情對經濟運行和就業確實帶來了較大的衝擊，很多企業停工停產，農曆新年後的復工復產也在推遲。這也導致在短期之內的用工需求下降，包括農民工的返崗、高校畢業生的求職，都受到很大影響。

對於高校畢業生，高杲表示，因為這實是一個特殊群體，而且特別是今年對應屆畢業生來說，對他們最後一個學期的求學包括求職肯定都會帶來很大影響。國家將從對中小微企業招用畢業生給予補貼，明確國有企業連續兩年要擴大招收招聘畢業生的規模，擴大基層就業的規模，包括一些社區的崗位等，包括擴大招生入伍的規模，擴大就業見習的規模，適當延遲錄用接收等多方面來積極地創造就業崗位。

李克強：本土疫情傳播基本阻斷

央視報道，中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強昨在領導小組會議上表示，以武漢為主戰場的全國本土疫情傳播基本阻斷，但零星散發病例和局部暴發疫情風險仍然存在，結合全球疫情大流行形勢，要實行「外防輸入、內防反彈」防控策略。

（抗疫新階段）