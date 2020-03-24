遭問陳秋實失聯 崔：不識此人

逐美獨立媒體 崔：對等原則

記者專訪中提到上周中國驅逐《華爾街日報》等3大報社記者，問「獨立媒體有什麼讓中國政府懼怕的？」崔天凱首先糾正記者斯旺，中國「並不是要驅逐這些人，只是終止他們的記者證」。他說，《華爾街日報》登載對中華民族使用侮辱性語言的文章，引起中國人民極大憤慨，之後美國政府又對中國駐美記者採取行動，「驅逐了這些僅僅是在開展專業（報道）工作、從未違反美國法律的中國記者。我們只能依據對等原則進行回應。」

上月美媒採訪亦曾提陳秋實

斯旺其後由疫情延伸到信息透明問題，問陳秋實等人去向，崔天凱表示「未聽說過此人」。斯旺指出在2月9日美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面向全民》（Face the Nation）節目中，主持人在採訪崔時已提到過陳秋實；並連續追問崔天凱，「一個月過去了，您不想知道他是誰嗎？」，「他們是中國公民，他們的家人和朋友說他們失蹤了，我不明白您為什麼不想知道真相。」

崔天凱表示，中國有14億人口，他不可能了解每一個人的所有情况。他又補充說，其職責是處理好中美關係，國內如陳秋實等人的問題，司法部門會負責處理。「我們都應該尊重各自國家的司法程序，而不是試圖干預。」

（抗疫新階段）