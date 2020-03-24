崔天凱指美軍病源說瘋狂 否認瞞疫 稱不能憑數人發燒即警告全球

與習電話談疫情

特朗普失望中國未早通報

據Axios發布的採訪實錄，針對疫情，記者斯旺先問崔天凱，是誰散播「新冠病毒源自美國軍事實驗室」謠言，指其曾在2月9日接受CBS《面向全民》節目採訪時坦言散播上述「瘋狂謠言」十分危險。崔天凱表示，他仍然認為類似「瘋狂言論」不可信，但揭開病毒來源，是科學家的工作，而不是由外交官或者記者來進行揣測。

當被追問中國外交部發言人趙立堅在散播這種言論，他是否有相關證據，崔天凱稱，「也許你可以去問他。」又說，自己在此代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人。斯旺再質疑趙立堅的話是否無法代表中國政府，崔天凱表示，「你可以對別人的話進行解讀。我無法也沒有責任向你解釋所有人的觀點。」

斯旺接着援引研究稱中國早期隱瞞疫情而導致全球蔓延，問共產黨會否為此道歉，崔天凱稱這種說法「歪曲事實」。崔天凱稱，一開始人們對這種新病毒知之甚少，不能僅因幾個人發燒就認為應該警告整個世界出現了一種新病毒。「我認為這不是掩蓋真相的過程，而是發現新型病毒的過程。」

斯旺指出，中國在去年12月開始審查社交媒體上有關新冠病毒的內容，包括傳喚發出警報的李文亮醫生等。崔天凱表示，李文亮並非向公眾發出警告，而是和同事討論，流傳出的信息引起公眾擔憂。而不管哪一級政府，都不能根據一些泄露的信息來決策，「必須確保公開宣布的內容都有堅實的事實和科學基礎的。」

據法新社、《今日美國》報道，特朗普22日稍有轉變早前指摘中國使病毒擴散的強硬態度，他在白宮例行記者會上表示，曾和國家主席習近平通電話談論疫情，同情對方處境，「他（習近平）也不樂見現時情形。」但他說對中國缺乏合作「有點失望」，「他們（中國）應該早點告訴我們此事。」

路透社：美撤駐京要職失消息渠道

路透社披露，在新冠肺炎疫情爆發前幾個月，特朗普政府撤銷了本設在北京的一個重要公共衛生職位，該職位旨在幫助發現和匯報發生在中國的重大衛生事件。4名知情人士透露，名為琳達‧奎克（Linda Quick）的美國疾病專家於去年7月離職，而新冠肺炎病例最早被發現是在去年11月。華裔專家朱保平2007年至2011年間也擔任過這一職務。對於琳達‧奎克被調離中國，朱保平說，「看到這一幕令人心碎。如果當時有人在場，全世界公共衛生官員和政府可能會行動得更快。」

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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