首款中藥獲批試驗用作新冠治療藥物

《科技日報》報道，黃璐琦表示，化濕敗毒方是國家首批中醫醫療隊在金銀潭醫院以及東西湖方艙醫院的實際救治過程中，「邊救治，邊總結」的過程中逐步形成，化濕敗毒方的兩個特點第一是消滅病毒，第二是增強自身免疫力。在武漢新冠病人救治中所發揮良好作用。

通過對75宗重症病人使用化濕敗毒方效果觀察發現，它在核酸轉陰和改善症狀等方面有顯著效果。另外在方艙做了452宗的隨機對照，在核酸轉陰以及症狀方面也是有顯著性差異。黃璐琦指出，治療新冠病毒就如同一場足球賽，人體是「球場」，組方是最多上場的14名「隊員」，化濕敗毒方就由14味藥構成的「足球隊」，在人體這個球場上，從前場、中場和後場入手，通過相互配合，擊敗病毒這個對手。

在臨牀救治初期，黃璐琦囑咐後方做好新藥研發的準備工作，一旦確定有效方藥即啟動研發。確定化濕敗毒方後，完成醫院製劑研發形成化濕敗毒顆粒，2月20日獲得北京市藥監局備案。其中，按照新藥研發的要求，完成製劑工藝、質量標準及中試生產等藥學研究任務。

（綜合報道）

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