將撤防疫關卡 恢復市內公共交通

省內離漢者出示健康證明即放行

人民網報道，武漢官方通知表示，武漢市內跨區檢疫關卡一律取消，執行無疫情小區人員出入管理規定，即返工（返崗） 人員上下班憑健康碼 「綠碼」 和單位出具的返工證明，測溫正常即可出入小區﹔逐步開通、恢復市內公共交通。

湖北省內、省外人員返武漢，按照 「誰主張、誰申請」的原則，即申請、即批復。省內人員憑健康碼「綠碼」通行，不附加其他手續。省外人員擁有外省健康碼的，在進入武漢市境內防疫關卡時出示通行。省內人員離漢，由所在轄區和行業主管部門受理申請，相關部門做好核酸檢測並出具健康證明，由責任單位按要求放行。

據《黃岡日報》報道，黃岡市昨起亦解封社區管制，社區內的防疫關卡交由物業公司或業主委員會管理，進出人員不受「一戶一人」限制，實行重點人員管理。但對未在國內接受集中隔離醫學觀察的入境人士，需集中隔離醫學觀察14天。

另據央視報道，交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示，截至21日，北京市、湖北省恢復省（市）內的道路客運運行，其他29個省份和新疆生產建設兵團恢復省際省內的道路客運。

（抗疫新階段）