零增長遭質疑 武漢官方：數據真實

網指老婦復發 各院推諉淪人球

微信公眾號「芝麻升學」20日刊登題為「一位武漢記者的作文：〈我最難忘的一天〉」的文章，披露武漢「玫瑰西園社區新增2例確診病例」、「麗水康城小區又有新增病例」、「同濟醫院新增100多例新冠確診病例」，以及放鷹台社區一劉姓婆婆在省人民醫院就診推諉等情况，質疑「零增長」的背後是為了讓大家趕緊復工，是「政治壓力下的零增長」。

文章講述放鷹台社區一家三口，父親和婆婆確診入院，女兒疑似病例進入方艙隔離，都治癒隔離回家後兩到3天，婆婆又出現症狀。3人被急救車送到湖北省人民醫院本部後，卻被該院以不是定點醫院為由拒收，僵持等候10多個小時近乎崩潰後，該院發熱門診同意婆婆不辦門診掛號（減少一個發熱門診記錄）直接收治入院。暫無症狀的父女則在發熱門診掛號再做核酸檢測。

官方斥虛構 老婦送院檢測

中新社報道，武漢市疫情防控指揮部昨凌晨通報回應，強調近幾天，該市新增確診病例為零，數據客觀真實。針對有關文章反映問題，經迅速調查核實均非事實。對放鷹台社區劉婆婆一家情况，經查，劉婆婆曾確診入院，治癒後出院。17日出現咳嗽、呼吸困難等症狀，由其女陪同送院，經次日上午核酸採樣後被安置在留觀病房。當晚核酸檢測結果為陰性。

胡錫進：要防止「守零」變瞞報

《環球時報》總編輯胡錫進昨日發表文章稱，隨着境外病例不斷輸入及存在痊癒者「復陽」等情况，中國仍有可能新增本土病例。因此，要防止地方將守住零新增的壓力，轉變成瞞報的動機，對官方信譽造成不可承受的打擊。

（抗疫新階段）