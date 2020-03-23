滬入境需核酸檢測 穗豁免港澳台 上海增8疫情防控國 入境前14天到訪需隔離

新華社報道，上海市衛健委主任鄔驚雷昨天表示，為進一步加強口岸防控，除集中隔離人員外，上海將對所有來自非重點國家和地區、目的地為上海的入境人員實施100%新冠病毒核酸檢測。

上海從20日零時起，在原有16個重點國家，即韓國、意大利、伊朗、日本、法國、西班牙、德國、美國、英國、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥、奧地利的基礎上，新增澳洲、馬來西亞、希臘、捷克、芬蘭、卡塔爾、加拿大和沙特阿拉伯等8國作為疫情防控的重點國家。所有中外人員，凡在入滬前14天內，曾於該24個國家旅行或居住的，一律嚴格實施居家或集中隔離觀察14天。

官方 :倘同住需全家居家隔離

上海市民政局副局長曾群強調，居家隔離必須符合「一人一戶或一家」的條件，否則一律實行集中隔離。「一人一戶或一家」，即居家隔離對象和非居家隔離對象不可以住在同一套房子內；承諾全家人一起居家隔離，或全家人都需要居家隔離的，方可住同一套房。

另外，居家隔離的重點國家入境人員，在各區「臨時集中留驗點」的核酸測試結果必須為陰性。居家隔離人員若擅自離開住所，地區公安、衛健委等部門將依法處理。曾群並要求，居委會、村委會進一步加強重點國家入境人員返回小區時的信息登記和調查等工作，做到全覆蓋、無遺漏。

據廣州市政府官網消息，廣州市新冠肺炎疫情防控指揮部昨天亦發布通告，要求所有從境外經廣州口岸入境的人員，以及經其他口岸入境、目的地為廣州，且入境前14天內有外國旅居史的人員，都須接受核酸檢測，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察，措施不包括港澳台人士。隔離期間一律不得外出，14天後無症狀及再次核酸檢測為陰性方可解除隔離，隔離期間食宿費用自理。

京：有症狀病史線索者必檢

廣東省前日已宣布進一步升級防控措施，自3月21日零時起所有從境外（不含港澳台）抵粵的中外人士，抵粵前14天內有國外旅居史的人員，均一律居家或集中隔離14天。

另外北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組21日的會議，亦要求加強入境檢疫 ，提出對「有症狀、有流行病學史、有線索、有必要」的入境人員必做核酸檢測。此前，北京已實施入京國際航班分流至作為「第一入境點」的周邊機場，旅客完成檢疫後方乘搭原航班進京，同時所有境外入境人員均須集中隔離醫學觀察14天。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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