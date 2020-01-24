為慳油全靠App接單 京的士司機日掙200元望打救

明報記者 鄭海龍

的士司機劉先生近一個月來幾乎每天都在四惠地鐵站附近等客人。但疫情使得他每天即使比往常多做兩三個小時，收入也基本在200元上下。他說，這點錢還不夠交「份錢」（承包費用）。記者遇到他的時候，是下午4時左右，他已工作了8小時，卻僅僅跑了兩單中短途，收入只有67元。他準備將下班時間延長到晚上10時後，並趁下班高峰多走幾轉中關村方向；再在深夜撿個夜更的活兒，幫補當日的家庭開銷。

劉先生車上掛着3部手機，每部都開着一款叫車軟件。「不瞞你說，這一段時間真沒什麼活兒，開3個軟件也就勉強能拉200塊錢。除去油錢和家裏的嚼谷（食物），一天白玩。」

原以為日掙800 後悔辭職入行

今年30多歲的的士司機李先生在武漢宣布封城後就一直未出車。公司雖沒有接獲政府要求暫時停運的行政通知，但居委會和親屬都認為在防疫緊要關頭，沒必要出去冒險。只是兩個月的「長假」，他完全沒有收入，也令家中經濟頗為吃緊。他說十分後悔去年中辭去一份穩定的工作，換開的士。「那會兒雖然工資少，但至少每個月都按時有開支（發工資），原本以為開了出租車每天努努力跑七八百塊，結果疫情以來，擱家悶倆月，一分沒進。」開工之前，李曾向同行打聽，雖說每天只能跑一兩百元，但剔除油費，至少能有進項。

和劉司機及李司機相比，的士司機老韓負擔稍重，他兒子大學畢業後，現正在讀IT行業學習班，一家三口除了妻子每月約2000元的退休金，再無其他穩定收入。因此老韓在疫情期間，不敢停工，每天都在等活。

去一趟機場排隊載客等8小時

老韓稱，疫情使得整個的士行業的規矩都變了。「以往拉活到火車站或機場附近，司機必然會去排隊連帶休息，現在火車站沒4小時出不來，好不容易排到一個活，結果只跑了16元；機場前幾天我去了一趟，等了8個小時。」他稱現在很多的士司機為了省油，沒工作的時候都是找一個僻靜地方停下來，打開網約車軟件搶單；以往機場或火車站等熱門地點盡量避免去。「零散的活，有一單是一單。一天能跑一兩百，扣除了油錢，也夠家中一天的飯菜錢了。」

「扶持政策怎可能沒的士？」

老韓稱，自己的遭遇基本就是全行業的現狀。但他認為隨着各行業陸續復工，目前的經濟狀况會逐漸緩解。所有的同行都在等待北京市政府出台政策，希望對疫情期間工作的司機在「份錢」上有所照顧，「國家都在出台各行業的扶持政策，怎麼可能獨落的士公司呢？聽說就快了」。

（抗疫新階段）