駐京周記：到華避疫犯禁 顯價值觀差別

違防疫規定 內地首逐外籍華人

47歲的梁女原任職於拜耳醫藥保健有限公司。14日飛抵首都機場，其工作居留許可有效期本應至今年9月5日。但15日下午，梁女被社區防疫人員發現違反隔離規定外出，勸阻時梁女情緒激動，斥防疫人員「拿着雞毛當令箭」。最終警方到場處理，梁女表示服從規定並未再外出，但有關片段曝光後，輿論嘩然，梁女最終被限期離境。除梁女外，在麻省任職跨國藥企渤健（Biogen）的黎女，因瞞疫進入中國被立案調查，渤健也即時將其解僱。

疫情在全國爆發以來，大量境外華人華僑回到中國，其中也有隱瞞病史和違反禁令的情况。從兩家外國公司的處罰來看，這些企業都十分重視員工的品行和體面。正如哈佛校長Lawrence S. Bacow在哈佛確診第一宗個案後，在一封公開信中說的，「在社會失序的時候，更需要展現最佳的品格和做出體面的行為」。

中國以個人權益換疫情受控

不過，很多因疫情到中國的人並不明白在過去兩個多月裏，內地用禁足的方式，有效減少病毒傳播的機率，民眾犧牲了自己的權益才換取到疫情的初步受控。記者曾與內地同行討論過疫情下中外價值觀的差別及權益的邊界問題，內地同行認同作為個人的權益，需以不妨礙他人或社會的權益作為邊界。禁足在家中的人，並不是不懂得自由的珍貴，只是他們明白當自身利益與公共利益衝突時，需以公共利益為前提。違反禁令者彰顯的不是自己的權益，而是將自己權益凌駕全社會之上，這根本就是特權思維。

明報記者 鄭海龍

（抗疫新階段）