港澳台入境粵不隔離 環時老總轟網開一面

廣東省衛健委強調，上述措施對外國公民和中國公民一視同仁，又稱集中隔離醫學觀察的食宿費用需要自付。不過，沒有將港澳台居民納入強制檢疫措施的做法引起質疑。

內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進（圖）在微博質問「廣東省的這個新規是什麼意思」，反對港澳台入粵人員可以不隔離。胡錫進表示，港澳台與內地是不同的抗疫管理體系，有不同的檢測標準，香港和台灣近日病例激增，形勢尤其危險，「決不能對從那裏進入內地的人網開一面」，有機會令剛剛本土新增病例歸零的內地面臨第二次感染的巨大風險。

前晚也有上海居民對觀察者網稱，當日香港新增48宗個案，但其從香港來的朋友入滬時檢疫鬆懈。胡錫進轉發該新聞並呼籲全國各地對從香港入境者實施集中隔離，「外防輸入決不能在香港這裏撕開口子」，又強調這不牽涉政治。

（抗疫新階段）