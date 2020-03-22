港澳台入境粵不隔離 環時老總轟網開一面

【明報專訊】廣東前日新增7宗境外輸入確診個案，累計境外輸入病例達49宗，而自本月6日以來該省已沒有新增本土個案。為嚴防境外疫情輸入風險，廣東進一步升級防控措施，宣布自昨日凌晨零時起，對所有從境外（不含港澳台）經廣東口岸入境的人員，以及經港澳台地區和省外口岸入境赴粵且抵粵前14天內有海外旅居史的人員，只要目的地為廣東，一律實施14天家居或集中隔離醫學觀察。
廣東省衛健委強調，上述措施對外國公民和中國公民一視同仁，又稱集中隔離醫學觀察的食宿費用需要自付。不過，沒有將港澳台居民納入強制檢疫措施的做法引起質疑。
內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進（圖）在微博質問「廣東省的這個新規是什麼意思」，反對港澳台入粵人員可以不隔離。胡錫進表示，港澳台與內地是不同的抗疫管理體系，有不同的檢測標準，香港和台灣近日病例激增，形勢尤其危險，「決不能對從那裏進入內地的人網開一面」，有機會令剛剛本土新增病例歸零的內地面臨第二次感染的巨大風險。
前晚也有上海居民對觀察者網稱，當日香港新增48宗個案，但其從香港來的朋友入滬時檢疫鬆懈。胡錫進轉發該新聞並呼籲全國各地對從香港入境者實施集中隔離，「外防輸入決不能在香港這裏撕開口子」，又強調這不牽涉政治。