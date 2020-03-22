蓬佩奧批華逐記者瞞疫 趙立堅華春瑩同聲反擊

蓬佩奧批華浪費寶貴抗疫時間

法新社報道，蓬佩奧在白宮向記者表示，北京很早就了解本次疫情，強調要確保信息讓全世界都能得到。此前他接受霍士新聞訪問時指出，中國在識別新冠病毒後，讓「數十萬人」離開武漢、跑到意大利等地，「浪費了寶貴的時間」，「中國共產黨未能正確處理，結果讓無數生命陷入險境。」他又針對中國禁止3家美國媒體在中國採訪一事表示，是為了掩蓋疫情，阻止外界獲得疫情真實信息。

本月12日曾在Twitter質疑病毒可能是由美軍帶到武漢的趙立堅，20日通過Twitter反駁，「按照蓬佩奧的邏輯，美國是不是通過驅逐60名中國記者來封鎖消息？他們害怕被挖出醜聞嗎？如果美國如此透明，為什麼不邀請世衛組織專家調查在流感季節死亡的2萬人中有多少人死於新冠病毒病例？」他又表示，中國盡力抗疫並為世界贏得兩個月的時間，遺憾的是美國政府浪費了這些寶貴的時間，還不遺餘力對中國污名化，這是不道德的和不公平的，對美國控制病毒和國際合作也沒有好處。

華春瑩：美為何怕中共中國傳媒？

外交部另一名發言人華春瑩也在Twitter發文抨擊，她質問：「如果美國真的對其至高無上的政治體制充滿信心，那他們為什麼如此害怕中共和中國傳媒？」針對蓬佩奧的言論，華春瑩駁斥道：「別再說謊了！正如世衛組織專家所說，中國的努力避免了成千上萬的感染病例。」

（抗疫新階段）