武漢首批108人注射試驗疫苗 志願者證研發女院士自打第一針

隔離14日 觀察半年看有否抗體

陳薇領銜的科研團隊於1月26日抵達武漢，後聯合當地企業研製重組新冠疫苗，於16日晚獲批啟動臨牀試驗。據《科技日報》報道，首批志願者近日已陸續接種疫苗。實驗被命名為重組新型冠狀病毒（2019-COV）疫苗（腺病毒載體）I期臨床試驗，需要的志願者共108名，僅限武漢地區常住居民，武昌、洪山、東湖風景區戶籍居民優先，年齡18至60周歲。志願者被分為低劑量組、中劑量組和高劑量組三組，每組36人。

由於對身體質素有一定要求，經過篩選和體檢後，符合條件的志願者接受接種疫苗。接種後14天為集中隔離觀察期。接種後半年內，醫學團隊會定期對他們多次隨訪，看其是否有不良反應，以及體內是否產生抗S蛋白特異性抗體，以此測試疫苗有效性。項目負責人陳薇解釋疫苗原理，形容是在「學習」病毒的前提下，對病毒進行「手術」，用移花接木的方法改造出一個載體病毒，並注入人體產生免疫。

志願者：信科學家 盼報援武漢恩情

第一批志願者之一小米（化名）表示，自己於19日接種了低劑量的疫苗，同一批接種低劑量疫苗的大約20多人，有兩三人這兩天出現發燒、腹瀉徵狀。她還透露，志願者大部分30歲以上，「四五十歲的蠻多，都有家有口」，有醫生、媒體工作者、退役軍人、家庭主婦等。志願者被隔離後有專人負責送飯，也有醫療團隊照料；大家還組建了群組保持聯繫。

《新京報》引述接受中等劑量疫苗試驗的武漢大學保衛部職工任超表示，自己在20日接種疫苗，目前身體狀况良好，雖然會有些害怕，但自己當過兵，相信科學家，也希望借此報答大家援助武漢的恩情。他表示志願者都單人單間住在隔離點，研究團隊發了日記本，每天要記錄各項指標、自己的身體反應及感覺。中等劑量組最大的57歲，最小的19歲，還是在讀大學生。

任超還透露，大家注射疫苗時經研究團隊得知，其實是陳薇院士打了第一針，「她親自上的」。本月3日晚間，網上曾流傳「陳薇院士注射了全球第一支新型冠狀病毒疫苗」消息，並配有陳薇接受注射時的照片。

小米於微博上發布的群組截圖顯示，研究團隊表示2月29日時，已有一批團隊成員接種了疫苗。網上流傳的此次疫苗臨牀實驗招募信息中亦提及，「前期為預防新冠病毒感染，疫苗研發者陳薇院士團隊等7人已應急接種該疫苗，目前各類指標特徵良好，未觀測到需要處置的不良反應」。

（抗疫新階段）

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