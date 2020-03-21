習：支持俄長治久安舉措 爆疫後首與普京通話

讚中國防疫 普京：響亮回答他國污名化

新華社報道，習近平在電話中強調，在抗擊疫情特殊時刻，中俄開展了密切合作，體現了新時代高水平中俄關係。中方堅定支持俄羅斯為實現國家長治久安採取的重要舉措。雙方又表示同意在醫學和開發藥物方面加強互助和合作。普京則對中國防疫工作表示讚賞，又稱中國及時援助遭受疫情的國家，也為國際社會樹立了良好典範。他說中國的行動是對個別國家挑釁和污名化中國的響亮回答。俄方希望與中方繼續就抗擊疫情相互支持、密切合作，不斷深化俄中全面戰略協作伙伴關係。

武漢疫情爆發初期，俄羅斯雖是最早援助中國的國家之一，但在1月28日起，俄即關閉與中國接壤的3個州的邊境口岸及16個遠東地區中俄邊境口岸。隨後莫斯科當局在公共交通上對中國公民採取人臉識別措施。接着又有80名中國留學生因未守隔離令，被俄方判處罰款及面臨遣返，5年不得進入該國，中國大使館曾提出交涉。為此外界也懷疑，中俄關係是否能經受疫情考驗。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅接受本報採訪時表示，中俄雙方元首的此通電話，是對外界就中俄關係的釋疑。他表示，抗疫初期中國接到外國元首的電話均是表示慰問的，近期則是尋求幫助的，而俄方一直沒有任何表示。加之俄方對中國採取的不友善措施，在中國民間備受爭議。他表示，習近平在電話中稱「堅定支持俄羅斯為實現國家長治久安採取的重要舉措」，應是對俄採取自保行為表示諒解。

不過，除了疫情，俄羅斯近日還有一件大事，國會上周通過修正憲法部分條文，將讓普京可以再參加兩次大選，可能掌權到2036年。有關修憲將於4月底舉行公投。

華專家：俄緊張向中方供油價格

王義桅又說，中俄在抗疫期間開展的密切合作，除關於疫情的相關通報以及研究方面的分享外，應亦涵蓋有關病毒來源的情報方面的合作。「尤其是普京表示中國的行動是對個別國家挑釁和污名化中國的響亮回答，這表明俄方可能已經掌握病毒來源的相關證據，證明病毒並非來自於中國。」

王義桅還認為，此次疫情對國際秩序的影響，要遠遠高於2008年美國次貸危機。他表示國際原油價格因此一路下跌，由於中方用於支持俄羅斯經濟的原油購買價格，仍停留在比較高的水平，俄方對此頗為緊張也是情理之中。

中日韓外長視像會議 商共研藥物疫苗

另據中新社消息，應中國倡議，中日韓舉行新冠肺炎問題特別外長視像會議，三方共同商定要努力遏制病毒擴散、分享研發藥物及疫苗信息、確保醫療用品供應等，同時尋求共同接受的辦法，努力維護與經貿合作有關的必要人員往來，穩定3國產業鏈、供應鏈。

明報記者

（抗疫新階段）