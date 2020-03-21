北京聞風：援鄂醫療隊撤離 各地「禮包」花款多 ／文：鍾鳴九

近日李克強在主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議時要求，各地要及時足額兌現防控一線醫務人員、社區工作者、公安幹警（政法部門中幹部、法官、警察等合稱）、志願者等人員的補助。各地褒獎政策也紛紛出爐，部分地方企業為表心意，為醫務人員送出五花八門的「禮包」。

鄂贈終生旅遊卡 免費寄行李

湖北省向各地援鄂醫療隊員贈送終生湖北旅遊卡，可攜家眷免費遊覽所有湖北A級景點，部分曾接待醫療隊的酒店也表示將提供免費住宿。湖北多地市授予援鄂醫務人員「榮譽市民」稱號，湖北順豐速運宣布免費寄遞援鄂醫療隊隊員個人返程行李。一家湖北餐飲名店則向全體援鄂醫療隊4.26萬人發邀請，宣布未來5年內可到店內免費用餐一次。

學車置業享優惠 子女考試加分

中央財政部日前宣布出資對一線醫務人員給予臨時補貼，按風險等級於抗疫期間給予每人每日200至300元（人民幣，下同）補貼。地方政府亦增加補貼額——吉林給予援鄂醫護補助為600元，抗疫期間薪金翻3倍；黑龍江援鄂人員在每人每天補助600元基礎上，再增發每天200元特殊補助；除享受政府補貼外，上海尚醫醫務工作者獎勵基金會給予上海赴鄂醫護每人5000元額外獎勵金；安徽加發每人6000元的單次慰問補助；廣東省慈善總會向援鄂人員每人發放1萬元補助金，向隊員家屬各發放慰問金6000元。

除補助金外，各地也給予抗疫一線醫護送出多重「好處」。 廣東、貴州、河北、江蘇等多地市醫院送「編制」給抗疫一線醫護人員，將他們中的原「合同制」人員轉為「事業編制」，享受體制內待遇。雲南則為在抗疫一線醫護的子女增加10分的高中考試加分照顧。廣西南寧26家地產商為赴鄂醫護提供置業八八折優惠；浙江台州市駕校為馳援湖北的醫護提供價值5510元的免費駕駛課程；四川省火鍋協會提議免費吃火鍋，當地400多家門店即表示可提供為期一年免費優惠。

有觀察人士表示，待疫情宣告結束，全部援鄂醫療隊撤離武漢，可能會有國家層面的表彰，褒獎一線醫務人員；各地方政府及企業的「花式」獎勵會更多，以向社會傳遞正能量。

文：鍾鳴九

（抗疫新階段）