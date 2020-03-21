謊稱在美被拒檢測 返國確診華女被炒

美國生物科技巨頭渤健（Biogen）昨日在微博發聲明表示，黎女士原為該公司僱員，「在未告知公司並忽視健康專業人士建議的情況下，因個人原因返回中國。黎女士目前已不是渤健員工。她的個人行為與渤健價值觀相悖。對其個人行為對中國疫情防控所造成的影響深感不安」。

一次會議令多州百人中招

《波士頓環球報》報道，渤健總部在2月26日曾召開全球管理層會議，其後開始出現確診者，目前已達97人，佔麻省總病例（328宗）三成。《洛杉磯時報》稱，最少104個確診者與該會議有關，田納西州、北卡州、印第安納州、首都華盛頓和新澤西州的部分確診病例，以及挪威、德國、奧地利、意大利和阿根廷的部分疑似病例也與會議有關。所有來賓之前沒人去過中國。渤健發言人稱，黎女士曾接觸參會者。在3月初接受測試但未有結果時，黎女士未告知上司便離開美國，當地衛生部門亦未能與她聯繫。

未知檢測結果照離境

綜合內媒報道，37歲的黎女士國內戶籍地為重慶，長期定居美國麻省。她上周五（13日）由洛杉磯飛抵北京，在落地前兩小時告知機組人員自己發燒，登機前服用了退燒藥。其在美國大學任教的丈夫洪先生及兒子也在同一班機上，但3人扮作不相識，並分開座位。黎女士在抵京當天確診，其丈夫亦在17日確診。北京市公安局16日以涉嫌妨害傳染病防治罪，對黎某立案偵查。

另據中央社報道，四川成都衛健委昨晨通報新增一宗境外輸入確診，該55歲女患者亦從美國登機，16日飛抵台灣桃園機場，17日轉機飛抵成都。她入境成都時體溫正常，18日檢測呈陽性，19日發燒咳嗽。

（抗疫新階段）