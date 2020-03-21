特朗普演辭改稿 「冠狀病毒」變「中國病毒」 否認瞞疫 外交部稱1．3起通報美國

特朗普周四在記者會表示：「它（疫情）原本可以在其源頭——中國就受到控制，如果我們早知道的話，如果他們（中國）早知道的話。但現在幾乎全世界都要承受這個可怕的病毒……如果我們能在早幾個月知道疫情，情况會好得多……全球正為他們的所作所為（中國隱瞞疫情）付出巨大代價。」

中國無新增確診「希望是真」

同樣在周四，中國首次通報過去24小時境內無新增本土確診個案。被問到是否相信中方說法時，特朗普說：「我希望這是真的。誰知道呢？但我希望是真的，我真心希望。」昨日，中國官方又稱連續兩天沒有本土新增確診個案。

另外，《華盛頓郵報》記者Jabin Botsford在周四白宮記者會上拍攝到特朗普的講稿中，「Corona Virus」（冠狀病毒）一詞的「Corona」被用筆劃掉，在上方寫有「Chinese」，該詞變成「Chinese Virus」（中國病毒）。

CNN：特朗普找代罪羊

特朗普周一（16日）在Twitter首次使用「中國病毒」的說法，之前多用「冠狀病毒」，還曾稱之為「外國病毒」。美國有線電視新聞網絡（CNN）稱，隨着美國疫情惡化，特朗普開始改口風，多番指摘中國須為全球疫情擴散負責，是企圖把中國當成代罪羊。上周四（12日），中國外交部發言人趙立堅在Twitter質疑，病毒可能是由美軍帶到武漢，稱「美國欠我們一個解釋」，引發中美外交風波。

昨日在中國外交部例行記者會上，耿爽針對特朗普的發言表示，近期美方一些人處心積慮地將新冠病毒同中國相聯繫，不斷對中國搞污名化，中方不公開、不透明的說法是罔顧事實。

耿爽重申，病毒源頭是科學問題，需要聽取科學、專業的意見。耿爽強調，疫情發生以來，中方持續向美方通報疫情資料，雙方保持密切溝通，並羅列自1月3日中方開始定期向美方通報疫情資料和防控舉措至本月的11個相關事例。他又稱，過去兩個多月中方及時向美方提供資料及開展技術合作，中國人民奮力抗擊疫情為全世界抗疫贏得寶貴時間，「但遺憾的是，就連美國許多媒體和專家都認為，美方浪費、揮霍了中方爭取來的這些寶貴時間」。

耿爽表示，希望美方尊重客觀事實，尊重國際公論，做好自己的事，停止詆譭他國、轉嫁責任，為世界各國攜手抗擊疫情、維護國際公共衛生安全發揮作用。

（抗疫新階段）

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