虛構百篇「世界失控」文 福建男被調查

綜合內媒報道，這些由「掌上瑞士」、「掌上白俄羅斯」、「掌上印度」等公眾號發布的文章，從標題到內文，除國家名稱與個別主人公名字不同，文章其餘相似度很高。這批文章的主人公皆為在海外做服裝生意的華人，過年無回國躲過了疫情，但由於國內工廠停工，貨源中斷，商舖被迫關門；又因疫情在國外爆發，生活舉步維艱。

有網民發現，這些公眾號皆出自福清天天快幫網絡科技有限公司位於福建省。據《新京報》報道，昨日下午福清市網信辦約談系列文章發布方的負責人，目前，當地警方也已介入調查此事。微信方面透露，已封了50多個違規公眾帳號，刪除相關文章逾百篇，系列違規文章涉及3家公司。

報道指，3家公司存在關聯，法定代表人分別為薛育明、郭紅（薛育明妻子）和郭仕強（郭紅哥哥）。薛育明對「上游新聞」表示，文章都是其一手策劃，目的是為了提高閱讀量和吸粉絲。福清有很多個華僑微信群，文章發表後，薛育明便開始向各個群推廣。而之前，他們更是炮製了一系列「世界失控了」文章。

稱藉助疫情提高人氣

薛育明表示，他希望藉助疫情提高人氣，於是和員工炮製了數百篇「華商太難了」的文章，然而發出後閱讀量大多是幾百，粉絲也沒增加。「現在我還在配合公安和網信部門調查，後悔」。

（抗疫新階段）