中央調查組：對李文亮訓誡不當 武漢公安撤銷並道歉 兩警受處分

對疫情反應遲緩 深入調查追責

報告又稱，「對調查中發現的有關單位和人員應對疫情反應遲緩、防控不嚴、履職不力等情况，將由有關方面進一步深入開展調查，嚴肅追責問責。」

武漢中心醫院眼科醫生李文亮，因在微信群內向親友轉發疫情信息，今年1月初，遭警方訓誡並被央視「示眾」。他在一線感染後於2月7日病逝，引發民眾對他的同情，稱呼他為新冠肺炎「吹哨人」，以表達對當局隱瞞病情強烈不滿，當局隨即表示派出調查組調查。

稱李轉發信息與實况「不完全相符」

新華社昨發布調查報告，建議武漢市檢察機關對事件監督糾正，督促公安機關撤銷訓誡書，並追究有關人員責任。調查組負責人表示，調查組分別與武漢市委市政府、衛健委、公安、網信等部門有關人員談話，調取病歷檔案及240餘份工作材料，確保調查結果「經得起實踐和歷史檢驗」。調查組認定，李文亮在微信群中發布信息沒有擾亂公共秩序的主觀故意，但在有關部門和專家尚未對不明原因肺炎作出明確診斷、對疫情無準確認識的情况下，沒有核實信息就轉發，信息部分內容與當時實際情况「不完全相符」。

該負責人評價李文亮是「疫情防控中英勇奮戰、作出貢獻和犧牲的醫務人員隊伍中的一員」，並強調他是共產黨員，不是「反體制人物」，稱「那些別有用心的勢力想煽風點火、蠱惑人心、挑動社會情緒，注定不會得逞」。

稱「別有用心勢力煽風點火」

報告出爐後，武漢警方透過自媒體帳號「平安武漢」發通報，稱中南路派出所在1月3日對李文亮醫生作訓誡並出具訓誡書，屬處置不當、使用法律錯誤、執法程序不規範，因此決定核銷訓誡書，就錯誤向當事人和家屬鄭重道歉。同時對中南路派出所副所長楊力行政記過處分，警員胡桂芳行政警告處分。

當局經1個多月調查發布的報告出爐，引來民眾嘩然，短短1小時內即登上新浪微博熱搜第一名。有網民對報告結果僅落至派出所層面、要求基層警員承擔責任甚不滿，認為調查「虎頭蛇尾」。亦有輿論認為，若無官方授意，派出所不會對李文亮等8名當事人訓誡。不過至本報昨晚截稿時，在官方自媒體相關報道下的數萬條評論，僅顯示出十餘條「精選留言」，轉發數量亦顯示為零。

（抗疫新階段）