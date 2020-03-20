山東省長調任滬副書記 料任上海市長

剛滿60歲的龔正是江蘇蘇州人，在北京對外經貿大學畢業後進入海關系統工作，曾任署長戴傑秘書，2001年2月後出任深圳海關關長兩年，後升任海關總署副署長。2008年12月調往浙江省任職，先後任副省長、省委常委、常務副省長、杭州市委書記等職，與中宣部部長黃坤明、北京市委書記蔡奇等多有交集。2015年8月，龔正轉任山東省委副書記，2018年1月31日，當選山東省省長。

曾海關浙江任職 4年前空降山東

自從上海市長應勇在2月13日赴新冠肺炎疫情重災區湖北省，從蔣超良手中接過省委書記一職後，上海市長一職已經空缺一個多月，關於繼任人選有多個版本流傳，頗受關注。

本次仕途歷經海關總署及浙、魯兩省的龔正，獲中央批准調任上海市委常委、副書記，料將出任市長，執掌上海這個中國經濟第一的大都會，令其未來仕途被看好。

根據公開資料，自1979年以來，從彭沖到應勇，上海共歷經10名市長。除汪道涵和楊雄止步於正部級外，彭沖、徐匡迪兩人躋身副國級領導人，陳良宇雖被查但也曾成功入局，江澤民、朱鎔基、黃菊、韓正4人更是續任上海市委書記並成功入常。

在此之前的2月底，十九屆中紀委委員、已擔任上海市紀委書記逾3年的廖國勛，亦升任上海市委副書記，並兼任市委政法委書記。

當時曾有消息稱他稍後會出任上海市長一職，但後來證實是烏龍。因為廖填補的是較早前調任河南省長的尹弘的遺缺，即上海市委副書記兼市委政法委書記。

（抗疫新階段）