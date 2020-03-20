武漢局部解封 無疫小區准分批戶外活動

需辦健康隔離證明 禁探訪聚集

國家衛健委昨通報，前日內地31個省市區包括湖北省，首度創下單日境內零新增紀錄。據央視新聞報道，武漢市疫情防控指揮部宣布，按照「利於防控、便於生活、科學適度、精準有效」的原則，允許無疫情小區的居民分批、分時段、分樓棟，在小區內作非聚集個人活動。小區居民需要辦理健康隔離證明等的，由個人提出申請，社區按規定出具居民在無疫情小區安全隔離的相關證明，社區工作人員幫助辦理。

一周無疫鄉村准開生活用品店備春耕

對於已維持一周以上無疫情的小區，允許居民在小區內作非聚集的個人自由活動，可恢復小區內為居民提供生活必需品的便利店、藥店、小菜場等正常營業，但須檢查及風險評估申請經營門點，對符合防疫規定要求的允許經營，並嚴格消毒、檢查經營人員健康、防止人員聚集、非接觸式購物等措施。無疫情村可有序恢復村民生活秩序，開展農業生產，組織村民開展春耕備耕，暢通農業生產物資通道。

疫情防控指揮部表示，經過全武漢市民共同努力，「武漢保衛戰」已進入決戰決勝階段，無疫情小區、村創建工作成效明顯；同時要求繼續嚴禁互相探訪、聚集活動。凡無疫情小區、村被取消認定的，必須立即停止措施。

應勇籲各地善待湖北人民農副產品

另外，湖北省委書記應勇昨為一批乘專列返粵的荊州籍務工人員送行，他表示，湖北人民是英雄的人民，為打贏疫情防控阻擊戰付出了極大努力、作出了重大貢獻，呼籲請求全國各地、全社會善待湖北人民，善待湖北農副產品。湖北常年出省務工600萬人左右，外務工人員近日陸續復工。

（抗疫新階段）