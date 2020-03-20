京限外令再升級 居家變集中隔離 國際班機分流周邊機場檢疫 入粵需核酸檢測

截至3月18日，內地累計報告境外輸入新冠肺炎確診病例189宗，其中北京在過去5天內境外輸入病例持續增加，累計新增42宗。內地的境外輸入病例來源國現已增至16個。

老人孕婦等仍可申居家觀察

為防範境外輸入，北京在16日起對所有境外進京人員實行集中隔離措施，但准許在北京有單獨住所，且住所內沒人同住者申請居家隔離。針對迅速上升的境外輸入病例，為防止出現漏洞，北京昨天升級防疫措施，不再接受居家觀察隔離申請。符合居家觀察條件的人員，包括70歲以上老人，孕婦等不適宜集中隔離者，應在入境前向居住地社區提出申請，否則先轉送至集中觀察點再待評估。

中新社報道，北京市各區目前已建立境外進京人員集中觀察點149處，其中條件較好的包括星級酒店、經濟型酒店等。

針對外籍人士、少數民族人員、出現身體不適的入境人員，集中觀察點會提供一對一服務。

據民航局官網公告，該局將調整目的地為北京的部分國際航班從指定第一入境點入境。其中已安排調整的包括3月20日至22日之間，出發地為莫斯科、巴黎、東京的數架航班，這些航班的第一入境點分別改為天津、內蒙古呼和浩特以及山西太原。乘坐這些航班的旅客將先抵3地接受檢疫及辦理入境手續，行李清關，檢疫符合登記條件的旅客再乘搭原航班入京。

首都機場停國際航班落地申請

公告指出，有關抵京國際航班的第一入境點的安排及相關措施，將根據疫情變化情况適時調整。前日民航業內已傳出，為保首都安全，民航局召開緊急會議通知，北京首都機場將不再接受國際航班落地申請。所有飛北京國際航班，會先分流到天津，石家莊等周邊機場。落地後先對乘客疫情篩查，有症狀的將就地治療，沒症狀的再飛北京。

津冀魯一律隔離14天

另據新華社報道，廣東也從19日零時起，對所有從國外入粵的中國籍旅客，以及在入粵前14天內，有韓國、意大利、伊朗、日本、德國、法國、美國等19個疫情嚴重國家旅居史的外國籍旅客，均實施居家或集中隔離醫學觀察14天的防控措施。所有入境人員並須接受免費核酸檢測。

據本報梳理，目前北京周邊的天津、河北、內蒙古、山東、陜西等省份均明確提出針對所有境外人員的14天隔離措施，江浙滬、重慶、四川等則分別針對來自疫情嚴重國家及地區和非疫情嚴重地區的入境人員，採取相應的隔離措施。廣西、安徽等多地為蒐集瞞報出境線索，還懸賞鼓勵舉報。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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