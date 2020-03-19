門診屢揭新確診 武漢防疫現漏洞

鄂疑似病例首清零

據湖北省衛健委通報數據，湖北新增確診病例3月16日、17日連續兩日維持在1宗，疑似病例在17日開始清零。但武漢市衛健委官網消息稱，3月13日至17日，該市連續5天均有新增確診病例來自於門診。

「如果這幾天的新增病例是來自隔離點的疑似病例，或是境外輸入病例，說明我們的疫情已經得到了非常有效的控制，待這些遺留病例清零後，小區也可以慢慢解封了」，武昌方艙醫院醫療隊醫生說，「但如果連續出現小區新發病人，說明防控還有一定漏洞。」

《健康時報》報道稱，武漢市15日新增確診4宗病例，兩宗來自門診，其中一名患者家屬有外出和在小區活動，所住樓棟曾出現確診病例，不排除社區間接感染；另一名患者曾在小區活動、外出上班和醫院就醫經歷，不排除社區或家庭成員感染的可能。「病毒不會憑空而來，社區居民基本封閉在家中超過14天，弄清楚如何被感染的這個問題很關鍵」，該醫生說，「如果是社區監管不嚴，也不是最可怕的，目前最擔心的是會存在未被排查到的病源，而這將會是新冠肺炎死灰復燃的漏洞所在」。

而16日新增確診患者初步推斷感染來源為在2月確診的父親，醫生說，「如果他的父親是確診病例，他作為密接者也應該已經被隔離了14天，如此算來，即使他的父親是在2月底被確診的，他的隔離期也已過了14天，為什麼在隔離期沒發病，而最近突然發病，也是一個值得思考和警醒的問題」。

（抗疫新階段）