單日21境外輸入 台禁外地人入境 否認鎖國 陳時中:還要繼續往前

升美加澳紐疫情建議至第三級

據中央社報道，陳時中昨日（18日）在記者會上宣布，所有非台籍人士今日（19日）零時起將限制入境，所有入境者一律須居家檢疫14天，如同先前規定，這波接受居家檢疫者，政府將發放補償金。本月5日至14日有歐洲旅遊史的居民，亦將追溯居家檢疫。另外，自今日零時起將美國、加拿大、澳洲和新西蘭4國的旅遊疫情建議提升至第三級警告，民眾應避免至當地所有非必要旅遊。以上規定將視乎疫情調整。

陳時中:境外輸入個案暴增

陳時中表示，昨日新增的21宗境外輸入病例均為近日自歐洲、中東、北美和亞洲等地旅遊或探親返回台灣，就醫檢測後於昨日確診，接觸者持續擴大追蹤和檢測中。對於限制入境措施，陳時中表示，國際疫情升溫，境外移入個案可說是「暴增」，光是處理返台民眾就已經對醫療造成壓力，再不限制「就來不及了」。他坦言目前還看不到要實施多久。

國際上形容封關措施為「鎖國」，陳時中強調「我們現在還不是鎖國」，表示除了非必要的旅行被禁止之外，無論貿易、外交、商務、重大建設等仍能對外往來，「台灣還是要繼續往前走」。

昨約9000入境 未知有旅客湧入否

在台灣宣布將限制非台籍人士入境後，昨日桃園國際機場的檢疫站前大排長龍，根據機場預報，當日入境人數約有9000多人。當局稱是否有大量旅客利用防疫宣告生效前的緩衝期來台，還有待移民署最後的統計後才能確定。

台灣外交部長吳釗燮在會上指出，非台籍人士除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他特別許可外，一律拒絕入境；經許可入境者應配合指揮中心相關檢疫規定。吳釗燮表示，實施時間是由台北時間19日零時起計；境外航班若起飛時間晚於這個時間，就會適用。外交部領事事務局局長葉非比指出，2003年SARS期間也曾禁止部分國家人士入境，不過，全面性禁止則是第一次。

15人土國團 13人確診

目前全台確診病例累計達到100宗。由於初期防疫迅速，台灣過去每日新增確診人數保持在個位數，但目前指揮中心判斷已出現第二波感染潮，連續多日新增個案多有出境經歷。

其中，本月4日出發，土耳其9天8夜行程的旅行團，15名團員返回台灣後幾乎「全軍覆沒」，目前已有13人確診感染新冠肺炎，確診率高達87%。昨日全台新增的23宗中，有4宗來自該團。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676