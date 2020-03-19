單日21境外輸入 台禁外地人入境 否認鎖國 陳時中:還要繼續往前

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情全球蔓延，愈來愈多地區實行邊境管制。台灣昨日急增23宗確診病例，創下自1月21日出現首宗確診以來的單日新高，其中21宗為境外輸入。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言疫情暴增對醫療造成壓力，為防控疫情，宣布所有非台籍人士今起限制入境，所有入境者一律居家檢疫14天，並呼籲民眾避免外遊。
升美加澳紐疫情建議至第三級
據中央社報道，陳時中昨日（18日）在記者會上宣布，所有非台籍人士今日（19日）零時起將限制入境，所有入境者一律須居家檢疫14天，如同先前規定，這波接受居家檢疫者，政府將發放補償金。本月5日至14日有歐洲旅遊史的居民，亦將追溯居家檢疫。另外，自今日零時起將美國、加拿大、澳洲和新西蘭4國的旅遊疫情建議提升至第三級警告，民眾應避免至當地所有非必要旅遊。以上規定將視乎疫情調整。
陳時中:境外輸入個案暴增
陳時中表示，昨日新增的21宗境外輸入病例均為近日自歐洲、中東、北美和亞洲等地旅遊或探親返回台灣，就醫檢測後於昨日確診，接觸者持續擴大追蹤和檢測中。對於限制入境措施，陳時中表示，國際疫情升溫，境外移入個案可說是「暴增」，光是處理返台民眾就已經對醫療造成壓力，再不限制「就來不及了」。他坦言目前還看不到要實施多久。
國際上形容封關措施為「鎖國」，陳時中強調「我們現在還不是鎖國」，表示除了非必要的旅行被禁止之外，無論貿易、外交、商務、重大建設等仍能對外往來，「台灣還是要繼續往前走」。
昨約9000入境 未知有旅客湧入否
在台灣宣布將限制非台籍人士入境後，昨日桃園國際機場的檢疫站前大排長龍，根據機場預報，當日入境人數約有9000多人。當局稱是否有大量旅客利用防疫宣告生效前的緩衝期來台，還有待移民署最後的統計後才能確定。
台灣外交部長吳釗燮在會上指出，非台籍人士除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他特別許可外，一律拒絕入境；經許可入境者應配合指揮中心相關檢疫規定。吳釗燮表示，實施時間是由台北時間19日零時起計；境外航班若起飛時間晚於這個時間，就會適用。外交部領事事務局局長葉非比指出，2003年SARS期間也曾禁止部分國家人士入境，不過，全面性禁止則是第一次。
15人土國團 13人確診
目前全台確診病例累計達到100宗。由於初期防疫迅速，台灣過去每日新增確診人數保持在個位數，但目前指揮中心判斷已出現第二波感染潮，連續多日新增個案多有出境經歷。
其中，本月4日出發，土耳其9天8夜行程的旅行團，15名團員返回台灣後幾乎「全軍覆沒」，目前已有13人確診感染新冠肺炎，確診率高達87%。昨日全台新增的23宗中，有4宗來自該團。
（綜合報道）
（抗疫新階段）
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