中研新冠疫苗獲批臨牀試驗

中新社報道，自1月26日抵達武漢以來，陳薇院士團隊聯合地方優勢企業，在成功研發伊波拉疫苗的經驗基礎上，開展重組新型冠狀病毒疫苗的藥學、藥效學、藥理毒理等研究，快速完成了新冠疫苗設計、重組毒種構建和生產製備，以及第三方疫苗安全性、有效性評價和質量複核。

16日晚，科研團隊研製的新冠疫苗通過臨牀研究審評，獲批進入臨牀試驗。陳薇表示，按照國際規範、國內法規，疫苗已經進行了安全、有效、質量可控、可大規模生產的前期準備工作。

已分離抗體 可供3周短期保護

另外，在昨日國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，教育部科技司司長雷朝滋表示，中國高校新冠疫苗研發正積極推進，已經從新冠肺炎康復期病人血液中分離出對新冠病毒抗體，可提供3周左右的短期免疫保護，正準備進行動物攻毒保護試驗。

王軍志在同一場合表示，中國在疫情初始就成立科研攻關組，把疫苗研發納入攻關方向予以定向優先支持，已有研發進展比較快的單位向國家藥監局遞交臨牀試驗申請材料，並已開展臨牀試驗方案論證、招募志願者等相關工作。他並強調，在新冠肺炎疫苗的研發和進展層面上，中國屬於國際先進行列，不會慢於國外。