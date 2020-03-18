中研新冠疫苗獲批臨牀試驗

【明報專訊】中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇領銜的科研團隊所研製的重組新冠疫苗，於3月16日晚獲批啟動臨牀試驗。中國工程院院士王軍志表示，在新冠肺炎疫苗的研發和進展層面上，中國屬國際先進行列，不會慢於國外。
中新社報道，自1月26日抵達武漢以來，陳薇院士團隊聯合地方優勢企業，在成功研發伊波拉疫苗的經驗基礎上，開展重組新型冠狀病毒疫苗的藥學、藥效學、藥理毒理等研究，快速完成了新冠疫苗設計、重組毒種構建和生產製備，以及第三方疫苗安全性、有效性評價和質量複核。
16日晚，科研團隊研製的新冠疫苗通過臨牀研究審評，獲批進入臨牀試驗。陳薇表示，按照國際規範、國內法規，疫苗已經進行了安全、有效、質量可控、可大規模生產的前期準備工作。
已分離抗體 可供3周短期保護
另外，在昨日國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，教育部科技司司長雷朝滋表示，中國高校新冠疫苗研發正積極推進，已經從新冠肺炎康復期病人血液中分離出對新冠病毒抗體，可提供3周左右的短期免疫保護，正準備進行動物攻毒保護試驗。
王軍志在同一場合表示，中國在疫情初始就成立科研攻關組，把疫苗研發納入攻關方向予以定向優先支持，已有研發進展比較快的單位向國家藥監局遞交臨牀試驗申請材料，並已開展臨牀試驗方案論證、招募志願者等相關工作。他並強調，在新冠肺炎疫苗的研發和進展層面上，中國屬於國際先進行列，不會慢於國外。