特朗普稱中國病毒 中方：污名化 學者：美政治化疫情 影響中美關係

在疫情初期，特朗普提到疫情時都用「冠狀病毒」（Coronavirus）一詞，又多次讚揚中國在抗疫方面的努力，曾稱相信中國會很快控制疫情。而本次他在Twitter使用的「中國病毒」言論引起了中美兩邊網民的反彈，更使該詞衝上Twitter熱搜榜前10名。

紐約市長稱亞裔已受傷害 籲勿火上加油

不少美國網民指摘特朗普再度煽動種族主義和仇外心理，又稱特朗普才是「美國病毒」。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）轉發了特朗普的貼文，先批評政府未能提供足夠的病毒檢測試劑盒，並指出美國的亞裔群體已飽受傷害，讓特朗普不要火上澆油。

中國外交部發言人耿爽昨回應稱，近來美國一些政客把新冠病毒和中國相聯繫，這是對中國搞污名化，中方堅決反對。世衛組織和國際社會也已明確反對將病毒同特定國家、地區相聯繫，反對搞污名化。耿爽敦促美方立即糾正錯誤，停止對中國的無端指摘，又籲美國首先做好自己的事情，同時為抗疫國際合作、維護全球公共衛生安全發揮建設性作用。

而當日較早前，據央視新聞報道，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦與中央外事辦主任楊潔篪通話，抗議中方另一發言人趙立堅日前將疫情歸咎於美國，呼籲北京不要散播虛假信息、荒誕傳言。楊潔篪則指摘稱，美國部分政客不斷詆譭中方防疫努力，污名化中國，激起中國人民強烈憤慨，稱「任何損害中國利益的行為都必將遭到中方的堅決反擊」。

蓬佩奧籲京不要散播虛假消息

中通社引述南京大學國際關係研究院院長朱鋒分析指，美國疫情的不斷惡化，讓特朗普感受到前所未有的壓力，因此轉而怪罪中國，甚至想讓中國當替罪羊。他表示，新冠疫情涉及人類公共衛生和健康的百年一遇的大問題，本應是中美改善關係、加強合作的機遇，「但美國將疫情政治化，反而進一步加深了兩國間的隔閡，也使中美大國關係變得更為複雜、尖銳」。

（抗疫新階段）