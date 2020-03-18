「發哨者」微博報平安 千計網民致敬

據內地雜誌《人物》3月10日在微信公眾號刊登專訪艾芬的文章〈發哨子的人〉，艾芬透露是她將病毒報告分享予李文亮等「吹哨人」，事後被領導訓斥，但文章刊出不足一天就被刪除，同時也引發民眾對艾芬安全的擔憂。

艾芬的微博已經快6年沒有更新，前晚她突然在微博發貼報平安，稱「目前我一切很好，還在繼續工作」。該次她在微博的更新，引來逾萬次轉發和近7萬次讚好，另外還有超過8000則留言。網民留言稱「捍衛勇於說真話的人！」、「我們做你最堅強的後盾，如果因為說真話被處理，請在微博上及時發布」，更多的網民稱「向艾醫生致敬」。

疑反駁艾芬指控 環時刊文為地方瞞報開脫

內地《環球時報》前晚發表文章〈武漢市中心醫院醫護人員吐真情：疫情是面照妖鏡〉，引述武漢市中心醫院一個化名醫生，聲稱「如果不是中央及時高效地指導，幫助武漢的疫情防控工作，武漢市的損失肯定更加慘重」，更疑似回應〈發哨子的人〉中指摘醫院、武漢、湖北各級部門層層阻撓向中央上報疫情的說法，將責任全部推到醫院，為政府部門開脫。

（抗疫新階段）