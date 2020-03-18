留學生：內地抗疫成果堅定返國決心

受疫情影響，出國人數大減，昨日的首都機場人流疏落，航班也出現大規模取消。據航旅App「飛常準」數據顯示，截至昨晚10時許，首都機場昨日取消進出港航班分別為78架和76架。

初未擬回國 見歐洲疫情嚴重改主意

昨日機場抵京的乘客人數，明顯多於離開。自英國倫敦回國的留學生張先生對本報表示，從疫情最開始時並未想過要回國，主要擔心會在機艙內出現感染，但近段時間歐洲國家的疫情擴散嚴重，相反中國內地則取得階段性成果，這讓他下定決心回國避疫。

為此行他不僅支付了高額的票價，更詳細查閱了機艙換氣的科普文字，即便如此依然將自己嚴嚴實實地包裹起來。他說會嚴格依從內地防疫法例的要求隔離，「這不僅僅是對自己負責，也是對家人和社會負責。」

從3月15日開始，北京首都機場全部「國際及地區」進港航班，均停靠首都機場處置專區。旅客經由海關進行測溫等檢疫排查，邊檢辦理入境手續，「非中轉」和需次日「中轉」的旅客則在專屬休息區等候擺渡車前往新國展旅客接駁區。

記者在接駁區外採訪時發現，接駁區被劃分為工作人員停車區和中轉人員等候區。從機場被大巴送抵的無症狀乘客，會在場內等候戶籍所在省份的駐京辦派遣的車輛接離現場。

接駁區附近則有多輛來自山東、河北、吉林等省份，用於轉運自境外抵京待分流乘客的急救車輛，有司機稱會依各省政府的要求將境外回國人士送隔離點進行隔離觀察。

明報記者

（抗疫新階段）