馳援湖北醫護分批撤離

綜合新華社、中新社報道，昨日清晨6時，陜西國家緊急醫學救援隊43名隊員乘9輛大巴率先踏上返程。有武漢市民打開窗戶向返程醫護高喊「謝謝白衣天使」、「湖北加油」。返回各地後，這些醫護人員將進行為期14天的隔離觀察。此外，據民航局網站消息，民航局16日晚間接到撤離的運輸保障任務後，徹夜組織首批21架包機接運醫護人員撤離。

方艙醫療隊率先撤離

自今年1月起，來自全國330多支醫療隊、逾4萬名醫護人員馳援湖北，他們來自安徽、新疆、湖南、廣東、貴州、海南、陝西等省區市，在鄂期間共支援14間方艙醫院、7所定點醫院，其中大部分於武漢抗疫。

中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組在16日召開的會議上，提及要有序組織援鄂醫務人員分批撤離。國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝在央視《新聞1+1》節目表示，衛健委的撤離方案，原則上先從負責方艙的醫療隊開始撤離。她表示，當最後一位新冠肺炎患者治癒出院，且武漢當地的醫療力量完全可以解決正常的醫療供需時，就是最後一支醫療隊撤離的時間。

（抗疫新階段）