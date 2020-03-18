衛健委：武漢望周五零新增確診 昨發隔離令防境外輸入

李蘭娟接受中新社採訪表示，武漢疫情防控現在進入了「衝刺」階段，到20日左右新增確診人數有望清零。但她強調，清零之後仍要進行兩周的觀察。如果不再有新增確診患者，武漢才可以逐步解封復工復產。湖北16日新增病例降至武漢市1例，無新增疑似病例和境外輸入病例。湖北省衛健委昨日指出，全省除武漢市以外的地區已連續超過10日無新增確診病例，疫情風險降至中低級別的市縣區鎮村愈來愈多。

清零後觀察兩周 逐步解封復工復產

武漢因疫情至今仍處於封城狀態，但武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部昨日發布通告，針對疫情「輸入風險」壓力大增，從17日零時起，對所有境外來漢（返漢）人員實施申報管理，統一接送至集中隔離點，進行14天的隔離觀察，隔離人員費用自理。中新社報道，武漢市委書記王忠林16日主持召開該市新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會，強調要清醒認識形勢變化，在堅決做好「內防擴散、外防輸出」的同時，還要堅決做好「外防輸入」。其中，「外防輸入」就是要加強境外來漢人員排查，他要求成立市區兩級專門部門，做好風險預警，提前堵塞漏洞。

湖北省11日發布通告劃分低、中、高風險區，實施差異化防控，企業分類分時有條件復工復產。據新華社報道，國務院副總理孫春蘭16日率中央指導組，調研武漢市復工復產和春耕生產工作。指導組實地查看汽車製造、食品加工企業和蔬菜生產基地，了解到復工復產企業加強科學防護、沒有發生聚集性感染。

孫春蘭：做好防控前提下採差異策略

孫春蘭指出，湖北省、武漢市要加強對復工復產企業的支持保障，組織好「點對點、一站式」務工人員尤其是省內人員返崗、物流等交通服務，確保安全有序復工復產。有關部門要完善對湖北產業發展的支持措施，有針對性地開展援企、穩崗、擴就業等工作，解決財稅、融資、供應鏈等方面的實際困難和具體問題，幫助企業盡快邁入正常軌道。她強調，要在做好防控的前提下，採取差異化策略，推動分區分級、分類分時、有條件的復工復產。

《新京報》報道指，目前至少已有北京、上海、天津、陜西、內蒙古、海南、雲南等省份，以及湖北武漢、吉林延吉、江西贛州、浙江桐廬、安徽池州、河南安陽等地明確規定，境外進入人員須隔離觀察14天，部分地區要求進行核酸檢測。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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