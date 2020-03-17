美航母南海軍演 官媒：秀肌肉挑釁

現場畫面顯示，羅斯福號航母與美利堅號兩棲攻擊艦、綠灣號兩棲船塢登陸艦，以及兩艘阿利伯克級驅逐艦和一艘提康德羅加級巡洋艦組成編隊，在南海海域上展開航行訓練。另外，羅斯福號航母還在南海進行艦載機的起降訓練。這是美國海軍航母戰鬥群時隔半年後又一次在南海地區作軍事演練，這也是今年首次。

軍事專家倡炮彈攔阻射擊

環球網稱，美軍這些部署到印度-太平洋地區的新銳力量在南海頻繁活動，打着「航行自由」的幌子在南海「騷肌肉」。內地軍事專家王雲飛在鳳凰網撰文稱，如不能有效遏制美方的行為，今年美艦在南海搞「航行自由行動」的次數勢必超過往年，中方在南海面臨的安全壓力必然加大。

王雲飛建議，對進入西沙群島領海走「之」字形航線（違反「無害通過」之「必要通過」要求）的軍艦，以及過於抵近南沙島礁形成登島危險的軍艦，對其進行炮彈攔阻射擊，阻止其靠近島礁。

另據台灣中時電子報報道，昨晚約9時許，多架解放軍戰機在台灣西南方海域貼著海峽中線飛行，台空軍多架戰機自嘉義及台南基地升空警戒。報道提到，據了解，大陸軍機向來非常少見會進行夜航訓練，因此昨晚狀况相當罕見。台空軍暫時沒有評論。

「長征七號」飛行任務失敗

新華社報道，昨晚9時34分，中國在海南文昌航天發射場組織實施長征七號改中型運載火箭首次飛行任務，火箭飛行出現異常，發射任務失利。後續將組織專家對故障原因進行調查分析。