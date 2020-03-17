李克強：組織援鄂醫護分批撤離

中國政府網消息，會議由國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強主持，會議指出，目前全國疫情防控形勢持續向好，疫情蔓延擴散勢頭得到基本控制，要分類細緻有序做好疫情防控後續工作。

助滯鄂漢者返鄉 補償「徵用房屋」

會議要求，制定專門方案，組織滯留在鄂在漢外地的人員及滯留在外地的湖北籍人員返鄉。在保證重症患者得到高水平治療、幫助湖北恢復正常醫療服務的基礎上，有序組織援鄂醫務人員分批撤離。做好疫情期間臨時徵用的房屋、交通工具、相關設施設備等返還清退和依法補償的工作。要保障被依法隔離等勞動者的工資等權益，鼓勵企業與職工協商採取調整薪酬、縮短工時、輪崗輪休等方式穩定勞動關係。

為援助湖北，國家衛健委於2月上旬建立省際「對口支援」醫療救治工作機制，統籌安排19個省份對口支援湖北省除武漢外的16個市州及縣級市，組建由醫護、管理、疾控專業人員組成的支援隊伍。外省援鄂醫療隊達到344支、共42322名醫務工作者。

（抗疫新階段）