諾獎作家稱病毒源中國 華使館稱荒唐

略薩：中國致全球如活中世紀瘟疫恐慌中

今年83歲的略薩（Mario Vargas Llosa），創作過小說、劇本、散文隨筆、詩、文學評論、政論雜文，也曾導演舞台劇、電影和主持廣播電視節目，亦曾從事政治工作。略薩詭譎瑰奇的小說技法與豐富多樣而深刻的內容，為他帶來「結構寫實主義大師」的稱號，其代表作品有《綠房子》、《酒吧長談》、《世界末日之戰》等。

對於新冠肺炎疫情，略薩15日在西班牙《國家報》撰文稱，似乎沒人注意到，如果中國是民主自由國家而非專制國家，全世界都不會面對今天這些事。文章稱，幸好這些都發生了，讓世界認識到沒有自由，就不會有真正的進步。「現在哪些笨蛋還會相信中國的模式？市場自由伴隨着政治專制，會是第三世界的模範嗎？」略薩又稱，希望疫情帶來的事讓人們認清現實。

外交部：國際社會看在眼裏 自有公論

中國駐秘魯使館在官網針對略薩的評論發表聲明抗議，稱略薩「不負責任的攻擊指摘中國，論調荒唐惡劣」，對此表示強烈反對。聲明指，世界衛生組織近日明確表示，目前尚無法確定新冠病毒源頭，應避免涉及地域的污名化語言。因此中方認為，略薩文章中 「病毒來自中國」這一表述很不準確。聲明又指，中方尊重表達意見的權利，但擁有表達權不代表可以肆意進行污衊抹黑。「我們對略薩此次的不當涉華言論感到遺憾，認為他的言論體現了對中國的缺乏了解和嚴重偏見。」

澎湃新聞報道，昨日耿爽在外交部記者會上亦針對略薩文章回應，「略薩的有關言論極端不負責任，中方表示堅決反對，中國駐秘魯使館已在第一時間表明了中方立場。」耿爽表示，「中國為全世界抗擊疫情贏得寶貴時間，作出積極貢獻，這點國際社會看在眼裏，自有公論」。

略薩書籍遭內地網店「下架」

關於病毒源頭的問題，耿爽重申，這是一個科學問題，需要聽取科學專業意見，讓科學家們回答。在這樣情况下，信口開河、妄下結論對各國抗擊疫情沒有任何幫助，反而會製造恐慌和歧視。他說，希望略薩能夠摒棄偏見，全面、正確地看待有關問題，客觀、公正地看待中國，多為國際社會抗擊疫情貢獻一些「正能量」。

中方反擊略薩的言論後，在內地一些網絡購物平台，略薩的書籍昨日顯示「下架」。在當當網，該網自營的略薩書籍被全部下架，不過，在其他自營的網絡平台仍正常銷售略薩的中文翻譯作品。

（綜合報道）

（抗疫新階段）