京小湯山重啟 專治境外輸入病例

上月底起 京錄27宗境外輸入確診

從2月29日至3月14日，北京市累計報告境外輸入確診病例27宗。《北京日報》報道，北京疫情防控領導小組決定，16日起啟用小湯山醫院，主要用於境外來（返）京人員中需篩查人員、疑似病例及輕型、普通型確診患者治療。

據指，小湯山醫院設有1000多張牀位，主要用於北京海關檢疫後有風險人員的進一步醫學篩查。確診病例或疑似病例將收進醫院，篩查後未發現異常的內地旅客將由目的地省份以安全適宜方式運回本地，京內旅客由各區接回，實施集中隔離醫學觀察14天。

北京並從市屬醫院中選派了數百名醫護人員，涵蓋呼吸、感染、重症、急診、兒科、中醫、檢驗、放射、藥劑等範疇，目前已完成系統的業務及防護培訓。小湯山醫院也已與其他市級新冠肺炎收治定點醫院形成遠程會診機制，促進醫療協同，分享經驗。

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，「外防輸入」已經成為當前疫情防控的重中之重。按世衛組織（WHO）通報，新冠肺炎疫情已在143個國家蔓延，專家認為目前不建議出境旅遊。

世衛通報：疫情遍143國 不建議外遊

據「界面新聞」1月28日報道，位於北京市昌平區的小湯山療養院（小湯山醫院的前身）數天前已開始內部修繕，以備應對新冠肺炎疫情，但當時未有是否重啟的確切消息。公開報道顯示，北京當年用7天建成「小湯山非典醫院」，在兩個月內收治全國1/7的SARS患者。SARS結束後，小湯山因設備不完善而閒置多年，直至2012年轉型並更名為「北京市小湯山康復醫院」。

（抗疫新階段）