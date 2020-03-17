英華人回國避疫 搶購18萬天價機票 內地商人：錢能帶你到最安全的中國

中國累計80873病例 少於境外確診數

中國境外確診病例數量昨已超過中國內地，達到逾8.7萬人，而中國則為80,873人。綜合「每日經濟新聞」、《南方都市報》報道，歐美國家的疫情蔓延迅速，而英國日前宣布採取「延緩」（Delay）的抗疫政策，被指消極抗疫，引發部分在歐美華人、留學生不安，動念回國。

內地某網絡購票平台顯示，近期歐美多個主要城市飛往北京、上海航線的票價大幅上漲，多數高達逾萬元，其中不乏5萬元的高價。以倫敦飛往北京為例，昨天有5班需中轉的航班仍在售，票價從1.5萬至3.5萬元不等，全部為經濟艙，過往一般6000元左右可購到往返機票。巴黎飛北京航班則有6班在售，票價最低近1.5萬，最高達到47,410元。而去年同期票價最低僅為1977元。

倫敦飛上海 國泰票價漲一倍多

倫敦飛上海方面，3月17日有12班航班機票在售，票價最高至60,805元，但另有7班飛機已取消行程。其中一趟日本航空經東京中轉的航班票價漲至5萬元，但顯示「票少」。另一班泰國航空在3月15日上午11時的航班顯示票價為11,613元，但在3月13日其票價為4219元，兩天時間漲價一倍多。以往這條航線往返經濟艙票價一般5000到1萬元不等。

除了普通飛機，貴價公務包機也變得搶手。有內地網民日前發帖稱，海航集團旗下的金鹿公務航空有限公司，推出從倫敦飛上海的包機航線，限量40張機票，每張售價高達18萬元，卻迅速售罄，引發關注。金鹿公務航空15日向《南方都市報》證實此事，並表示該班公務機的機票價格最近確實有所上漲，但本身就比較貴；目前這個計劃於3月18日出行的航班預訂人數已經超員，將視情況決定是否開下一趟。

貴價公務包機搶手

在這次避疫歸國潮中，內地商人、中國應用力量教育集團董事長陳藝夫所拍攝的一段抖音短片也引起關注。陳藝夫在短片中稱，現時美國華盛頓飛到北京的機票已經被炒到15萬元，但這筆錢能讓你「遠離疫情」，「帶到世界上現在最安全的國家，中國」。他又說，中國支援各國抗疫的努力讓各國盛讚中國，中國的強大不再體現在國內生產總值（GDP）的增長，而是14億人的團結和為世界擔當的責任。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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