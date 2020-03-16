湖北首批工人出省復工

新華網報道，搭載72名湖北潛江籍人員的4輛大巴昨晨駛入浙江紹興。據紹興市人社局工作人員宣方均表示，72名返崗人員於14日統一搭車離開潛江，當中涉及紹興市10多家企業，工人均為企業的技術骨幹。「這些人員抵紹興後，將統一送至隔離點隔離14天。其間的費用和生活物資由紹興市政府承擔。」宣方均說。

送營隔離14天 今起湖北省內陸續復工

據統計，去年約有7.6萬名湖北籍人員在紹興務工。「預計3月17日，紹興還將包專列從湖北恩施接回500餘名務工人員。」宣方均說，紹興將採取「點對點、一站式」包車方式，接回更多湖北籍工人。

湖北省內亦開始返崗復工，《湖北日報》報道，襄陽市昨日發布全面恢復正常上班通知，從16日起，全市各級政府和公營機構全面恢復正常上班。湖北的咸寧和荊州兩市中心城區的公共巴士、的士從15日起恢復行駛；重災區孝感市城區因工作、生活確有出行需要的私家車，實行單號單日通行、雙號雙日通行，恢復正常通行時間另行通知。

（抗疫新階段）