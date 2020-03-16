兒歌唱好方艙醫院 被批歌頌災難

作品由湖南兒童文學作家譚哲與作曲家卜文正、蔣軍榮聯手製作，並由11歲的小學生范銘軒演唱。歌詞寫道：「方艙醫院真神奇，治病救人教舞技。醫生護士才藝多，各領病人來一曲。你教一段黑走馬，她跳一支快樂迪。跟我打套八段錦，康復肺操快練起。恐慌拋到雲霄外，歌聲郎朗（朗朗）暖心底。笑語傳遍九大洲，生命力量齊匯聚。」

該兒歌的影片日前網上推出後，卻因其過於歡快的曲風引發爭議。有部分人認為，歌曲內容太過歡樂，並不適合疫情期間推出；還有人認為，作曲家根本是藉着疫情炒作，還拖小孩子下水。

據《新京報》評論稱，抗擊疫情是一件嚴肅而沉重的事情，將方艙醫院化為歡快兒歌的素材，不僅淡化了抗疫的災難底色，也消解了抗疫的嚴肅性。它並不讓人覺得，這是在向醫護人員表達敬意，向曾經在此治療的患者表達寬慰，反而是在強行歌頌災難。

作曲家：需要樂觀主義精神

對於批評聲浪，作曲家蔣軍榮接受《澎湃新聞》採訪時表示，沒想到網友會說這首歌曲不合適，「現在好多地方都清零了……我們不需要拿出一點樂觀主義精神嗎？不需要拿出更好的心態來嗎？春天了，人性永遠是向着美好的。」

蔣軍榮表示，這次疫情期間產生鋪天蓋地的藝術作品，絕大多數詞曲作家似乎把孩子都遺忘了，「為此我想用心為孩子寫一批音樂作品，對孩子進行生命教育和愛國主義教育。」

（抗疫新階段）