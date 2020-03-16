華馳援 意衛生廳長：患難見真情

防疫物資運抵都靈

新華社報道，最先運抵的這批物資部分將捐贈給意大利皮埃蒙特大區、意紅十字會等。駐米蘭總領事宋雪峰14日前往都靈協調交接，他在都靈醫療物資集散中心現場說，這批物資展現中意兩國心手相連命運共同體的關係。希望雙方繼續守望相助、共渡難關。皮埃蒙特大區衛生廳長伊卡爾迪表示，患難見真情，感謝中國雪中送炭。疫情過後，他希望陪同大區主席訪問浙江，當面致謝。

據《錢江晚報》報道，捐贈的物資中，包括馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會籌集的180萬個口罩和10萬個病毒檢測試劑盒。物資外包裝上寫着歌劇《圖蘭朵》一段詠嘆調的歌詞和曲譜，「消失吧，黑夜！黎明時我們將獲勝！」

另據環球網，承擔此次運送中國專家組以及援助物資的是中國東方航空。東航的官方facebook主頁，也有意大利網民在留言區留言「謝謝中國，謝謝東航。」

意大利網民「Rachele Focardi Alexieva」13日在facebook上說，看到運送支援意大利專家及物資的東航專機，眼裏充滿了淚水。該網友留言呼籲意大利同胞不要忘記這種美麗的人道精神和團結的姿態，希望這不僅能擊敗新冠肺炎病毒，而且能擊敗種族主義和仇外心理。

（抗疫新階段）