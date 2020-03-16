境外進京一律隔離14日 費用自理 廣西限入境者主動報告 舉報人最高賞1萬

衛健委：20宗確診 16境外輸入

國家衛健委通報，3月14日，內地新增新冠肺炎確診病例20宗，其中16宗為境外輸入，累計境外輸入確診111宗。在境外輸入已高於本土病例的情况下，北京、廣西及安徽分別針對境外入境人員發布更嚴格的防疫措施。新華社報道，北京市政府副秘書長陳蓓在昨日的新聞發布會上稱，當前海外疫情呈現加速擴散蔓延態勢，境外輸入已成為北京疫情防控的主要風險，境外輸入病例已成為北京新增確診病例的主體。

為此陳蓓表示，從15日起，首都機場全部國際及港澳台地區進港航班，均停靠首都機場T3-D處置專區。旅客經由海關進行測溫等檢疫排查，邊檢辦理入境手續，非中轉旅客在專屬休息區等候擺渡車前往新國展旅客接駁區。中轉旅客在辦理完中轉手續後，再前往專屬休息區候機。

瞞報虛報將納入信用體系

同時全面實施集中隔離措施，最大限度控制傳染源、切斷傳播途徑。在今日(16日)零時開始，所有境外進京人員，均應轉送至集中觀察點進行14天的隔離觀察。有特殊情况的，經嚴格評估，可進行居家觀察。集中隔離觀察期間，隔離人員費用需要自理。近期計劃入境回京人員，請提前與居住地社區聯繫。此外，對於虛報信息、隱瞞病情、造成疫情傳播的人員，將被追究責任，並納入信用體系。

另據中新網，為嚴防境外新冠肺炎疫情輸入，廣西在疫情防控期間實行境外人員返桂入桂主動報告制度。民眾發現境外返桂入桂人員非法入境、入境後不如實報告或不遵守隔離規定等線索，經查證舉報屬實的，給予3000元到1萬元現金獎勵。

廣西自治區新冠肺炎疫情防控工作領導小組指揮部14日發布的通告要求，凡近期有擬從境外返桂入桂人員的家庭，在掌握家庭成員及親屬擬從境外返桂入桂的信息後，要第一時間如實主動向屬地鄉鎮（街道）、村（社區）和境外返桂入桂人員所在單位或家庭成員的工作單位報告擬入境人員的姓名、所在國家及城市、返程日期、具體行程(含轉機等)、所乘交通工具、聯繫方式、個人身體狀况等信息。所有入境人員到達口岸後，應當主動向海關、邊檢人員如實說明14天內境外活動、停居留情况，配合檢查、排查和隔離觀察。

安徽同推隔離政策

安徽省政府外事辦公室昨日亦發布入境人員提示，要求所有從境外到安徽人員，無論外國公民還是中國公民，一視同仁，無差別地執行相關防控措施。對所有入境人員一律實行14天集中隔離醫學觀察，並進行核酸檢測初篩。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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