駐京周記：社區抗疫新疆模式

社區防控成治理體系重要一環

新疆模式是新疆書記陳全國治疆所運用的反恐防控體系。該體系最末端依託社區為單位，網格化劃分，發動民眾作為反恐防控的最前端觸覺與哨戒，以軍警強化和處理，達到暴恐分子無處藏身的目的。楓橋經驗則是1960年代初，浙江省紹興市諸暨縣楓橋鎮發動和依靠群眾，堅持社區矛盾不上交就地解決。兩者體現毛澤東時代「群眾路線」的演進與發展。

而在今次抗疫過程中，內地各省市社區與村落在極短時間完成社區封鎖和防疫摸排工作，對區內居民提供必要生活保障，社區及警方也藉此對轄區全面調查，甚至還連帶偵破多宗陳年舊案，此與新疆模式和楓橋經驗的全面推廣不無關係。

近年來，內地諸多如雄安新區、中央政務區等重要規劃，均細化至社區層面並公示徵求意見。預示社區這一社會最底層的單元從規劃到發展已納入當局頂層設計考量範疇。而當局在該層面的執政治理能力亦會被提上日程。

其實習近平在去武漢前，上月11日也曾考察北京社區防控，顯示當局對社區治理重視程度非一般。此次通過抗疫有助於當局對基層應對危機的能力考核，在治理層面汲取經驗和教訓。隨着內地持續開放，大量外來人員或企業資本在給帶來經濟效益的同時，也會給治安和反恐帶來隱患，持續加強社區層面的工作，在穩定發展的前提下顯得頗為重要，未來也將成為治理體系頗為重要的一環。

明報記者 鄭海龍

（抗疫新階段）